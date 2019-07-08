ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مع بداية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت كرتونة البيض بنحو 3 جنيهات، لتسجل 25 جنيها بالمزرعة، مقابل 22 جنيها الأسبوع الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض في السوق يصل إلى 30 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الدواجن جنيهين، ليصل إلى 24 جنيها بالمزرعة، مقابل 22 جنيها الأسبوع الماضي، لتباع في السوق بنحو 28 جنيها.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 33 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيها في الأسواق، وفقا لعبد العزيز.

وقال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت ارتفع جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.