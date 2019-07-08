المالية تضخ كميات أكبر من "الفكة" بعد زيادة أجرة المواصلات

كتبت- شيماء حفظي:

قال شريف حازم مستشار وزير المالية، لمصراوي، إن الوزارة تستهدف زيادة ضخ العملات المعدنية في السوق لتلبية احتياجات المواطنين من "الفكة" مع تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات.

وأوضح حازم : "رفعنا الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية للعمل بأكثر من وردية عمل، وننتج يوميا أكثر من مليون قرص، فيما يتم التركيز بشكل أساسي على إنتاج فئة الجنيه لأنه الأكثر طلبا".

وبدأت الوزارة الاهتمام بزيادة إنتاج فئة النصف جنيه (50 قرشا) للمساعدة في تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات ومنع استغلال السائقين، بعد قرار زيادة أسعار المواد البترولية، بحسب حازم.

ويعتبر توفير "الفكة" ضروري مع تطبيق زيادات جديدة في تعريفة المواصلات وأسعار السلع حتى لا يضطر المواطنون لدفع ثمن أغلى لشراء السلع أو الحصول على الخدمات نتيجة عدم توفر الفكة.

وتعلن المحافظات، التسعيرة الجديدة للمواصلات الداخلية، بعد تعديلها لتكون متوافقة مع الزيادة في أسعار المواد البترولية التي أعلنتها وزارة البترول الجمعة الماضي.

وقال حازم، إن الزيادة المستهدفة في ضخ الفكة ستصل بإجمالي ما يتم توزيعه من خلال البنك المركزي إلى 1.5 مليون جنيه يوميا، مقابل 1.25 مليون جنيه يتم ضخها حاليا.

وتطرح الوزارة يوميًا نحو 1.25 مليون جنيه في الأسواق من خلال البنك المركزي، ويبلغ نصيب الهيئة العامة لمترو الأنفاق، ما بين 300 و400 ألف جنيه يوميًا، بحسب حازم.

ويقول مستشار وزير المالية، إن أزمة "الفكة" ليست فقط في حجم إنتاجها، لكن أيضًا في التوزيع، لذلك تعمل الوزارة على توزان توزيع العملة على المناطق والمحافظات.

كما توفر الوزارة ماكينات صرف آلي في العتبة ورمسيس، لمساعدة المواطنين للحصول على الفكة، إلى جانب توفير العملات في المحافظات والأقاليم لأنها أكثر طلبا خاصة فيما يتعلق بالمواصلات وبعض السلع.