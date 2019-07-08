"اتصال" ترفع إيراداتها إلى 18 مليون جنيه وتبدأ تفعيل برنامج زيادة الصادرات

كتب- محمد علاء الدين:

قال حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، إن إيرادات الجمعية ارتفعت بنسبة 100% خلال العام المالي 2018-2019 مقارنة بالعام السابق له.

أضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية مساء أمس أن الإيرادات كانت 9 ملايين جنيه في 2017/2018 ونمت بنسبة 100% لتصل إلى 18 مليون جنيه في 2018-2019.

وعن سبب تضاعف الايرادات، قال الطحاوي، إن الجمعية ركزت على الاعتماد على مصادر تمويلية جديدة لأنشطتها بالإضافة إلى الدعم الذي تحصل عليه من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا" بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الجمعية ما زاد من بند الاشتراكات وساهم في نمو الإيرادات، وكذلك التعاون مع أكاديمية البحث العلمي في نشاط حضانات الشركات الناشئة في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب.

وزاد عدد الشركات الأعضاء في جمعية اتصال بنسبة 10% خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 580 عضو من الشركات المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب الطحاوي.

وقال حسام مجاهد عضو مجلس إدارة جمعية اتصال، إن الجمعية تستهدف صادرات بقيمة مليون دولار بحلول عام 2020 من خلال برنامج e-export للشركات أعضاء الجمعية.

وأوضح مجاهد أنه تم اختيار 5 شركات للاستفادة من برنامج زيادة الصادرات e-export، ومن خلال البرنامج تقوم جمعية اتصال بالتعاقد مع شركات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لتوريد الخدمات والحلول التكنولوجيا التي تقدمها الشركات المصرية المستفيدة بالبرنامج .

وقال إن جمعية اتصال توصلت إلى قائمة مختصرة من ثلاث شركات في أوروبا والولايات المتحدة، تم اختيارهم من ضمن 23 شركة تقدمت للاشتراك في البرنامج ليتم توريد الخدمات و الحلول الخاصة بالشركات المصرية لهم.