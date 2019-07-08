ميرفت حطبة: افتتاح "فندق اللسان" برأس البر بعد تطويره خلال أيام

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كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه سيتم افتتاح فندق اللسان بدمياط بعد تطويره بتكلفة استثمارية 230 مليون جنيه، خلال أيام.

وتسعى الشركة القابضة للسياحة والفنادق وفقا لخطتها الاستراتيجية، للتواجد في الأماكن الواعدة والتي لا تتواجد بها فنادق تابعة لها.

وفندق اللسان برأس البر، يقع عند ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط، وحصلت عليه الشركة القابضة بموجب اتفاق مع محافظة دمياط يتضمن حق انتفاع بالأرض والمنشأ الخرساني لفندق اللسان (رأس البر) للشركة القابضة مقابل سداد حق انتفاع للمحافظة بالإضافة إلى نسبة من الإيراد.

وأسندت الشركة القابضة، تنفيذ التطوير بالفندق إلى شركة هيل انترناشيونال العالمية وشركة كاف للاستشارات ذوى الخبرة العالية فى مجال تطوير الفنادق، بحسب حطبة.

وشملت أعمال التطوير، استكمال وتدعيم الهيكل الخرساني، بعد أن كان بحالة فنية متردية، و أعمال الالكتروميكانيك والتشطيبات والفرش وتجهيز المنطقة الشاطئية ليصبح الفندق جاهزا للتشغيل.

وأوضحت حطبة، أن الفندق مستوى خمس نجوم وينافس الفنادق العالمية بطاقة 142 غرفة و16 جناحا ونادي صحي وحمام سباحة وعدد 2 قاعة سعة 1100 فرد ومطاعم وكافيتريات ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على نقطة التقاء البحر بنهر النيل.

كما تضمنت أعمال التطوير منطقة شاطئية لخدمة نزلاء الفندق مما يحقق نقلة نوعية كبيرة للمدينة واستعادة مكانتها على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.

وبعد تطوير الفندق، طرحته الشركة القابضة إدارة الفندق على شركات الإدارة العالمية، وتم الإسناد إلى شركة الإدارة العالمية شتايجنبرجر الألمانية والتي تدير العديد من الفنادق المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة.

وقالت حطبة، إن الشركة الألمانية، وعلى مدى 6 أشهر، دربت العمالة التي تم تعيينها من مدينة رأس البر للعمل بالفندق عن طريق أساتذة متخصصين من الخارج ومن عدة جامعات لرفع مستوى الأداء علاوة على تعليمهم لإجادة اللغة الإنجليزية حتى وصلوا لمستوى أداء راق يليق بمستوى الفندق.

وأوضحت حطبة أنه استمرارا لخطة الشركة القابضة، والوزارة، للتواجد في المواقع السايحية المتمزة، وتطوير فنادقها، يجري إقامة مشروع سياحي ومنطقة ترفيهية بمدينة مرسى علم وإقامة فنادق ثلاث نجوم متميزة بالمحافظات.