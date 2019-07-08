قطاع الأعمال: نجاح تجارب تشغيل محلج الفيوم بعد تطويره

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كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الإثنين، تجارب التشغيل في محلج الفيوم، بعد التطوير، نجحت على صنفي قطن جيزة 94 وجيزة 95، وذلك بإنتاج أول بالة قطن خالية تمامًا من الشوائب بالإضافة إلى المحافظة على خواص القطن المصري.

وتم تطوير المحلج، بالتعاون مع شركة باجاج الهندية، بتكلفة تقدر 250 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 5 طن لكل ساعة، ويقام على مساحة 10 أفدنة بمحافظة الفيوم.

وأضاف البيان، أن وفدا من كبار المصدرين والمتعاملين في تجارة القطن وشركات الغزل والنسيج الحكومية والقطاع الخاص، زار محلج الفيوم التابع لشركة مصر لحليج الأقطان بعد تطويره.

وأوضح البيان، أن الزيارة جاءت الزيارة تلبية لدعوة وجهتها الشركة القابضة للغزل والنسبج للمتعاملين في مجال الأقطان، للتعرف على إمكانات المحلج المطور، الذي يعمل بتكنولوجيا حديثة تدخل مصر لأول مرة.

وتسعى الوزارة لتعميم تجربة المحلج المطور على باقي المحالج ضمن خطة التطوير التي تشمل دمج 25 محلجا في 11 محلجا موزعة على مستوى الجمهورية بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية نحو 300%.

ووضعت وزارة قطاع الأعمال العام خطة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه بهدف استعادة القطن المصري لمكانته العالمية وزيادة استخداماته محليا وعالميا.

وتشمل الخطة تطوير مصانع الغزل والنسيج ودعمها بأحدث المعدات والتي سيتم استيرادها من كبرى شركات توريد المعدات في العالم بما يرفع صناعة الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام إلى مستوى عالمي من حيث الجودة والكفاءة.