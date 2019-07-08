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هبط بـ"أبو ظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:32 ص الإثنين 08 يوليو 2019
هبط بـ"أبو ظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

دولار

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في بنك البركة عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه المصري بنك أبو ظبي الإسلامي

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