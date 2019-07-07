23 يوليو.. سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الأحد، إنها قررت سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل.

ووجهت الوزارة بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج الجمعيات الأهلية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة، واستقبالهم وتسكينهم في المملكة العربية السعودية، على أن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.

وقال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019م من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية والتي ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية بالسعودية لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية خلال الفترة القادمة وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات والتي من المقرر سفر أول أفواجها يوم 23 يوليو لعدد 700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثاني، وسيتوالى سفر باقي الأفواج الى المدينة حتى يوم 29يوليو وسيبدأ سفر الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة اعتبارا من يوم 28 يوليو حتى 4 أغسطس.

وأضاف عبد الموجود أنه سيتم تسليم جوازات السفر للحجاج فور صدور التأشيرات وسيتم توزيعها من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات كما تم توفير ملابس إحرام للرجال مطبوع عليها علم جمهورية مصر العربية واسم الوزارة وكذلك إسدال للسيدات سيتم توزيعها مع جوازات السفر للحجاج.

وقال البيان إن مكتب شركة مصر للطيران المتواجد في مقر وزارة التضامن الاجتماعي المخصص لحجاج الجمعيات، سيبدأ في إصدار تذاكر الطيران اعتبارا من الأسبوع القادم وفقاً لمواعيد سفر كل فوج.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بإصدار قرار بتشكيل بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات وقد وجهت البعثة بالسفر قبل وصول الحجاج للأراضي السعودية لمراجعة الاستعدادات واستقبال الحجاج وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم مع توفير كراسي متحركة للحجاج في مقار إقامتهم بالفنادق لاستعمالها للمرضي وكبار السن كما جرى التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة.