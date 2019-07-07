800 مليون جنيه أرباحًا متوقعة لهيئة البريد في موازنة العام المالي الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

بلغ حجم الأرباح المتوقعة للهيئة القومية للبريد في موازنة العام المالي الجديد نحو 800 مليون جنيه بزيادة 100 مليون جنيه عن موازنة العام المالي الماضي، والتي قدرت بقيمة 700 مليون جنيه.

وبحسب موازنة العام المالي 2019/2020، حققت الهيئة القومية للبريد أرباحًا فعلية في العام المالي 2017/2018 بقيمة 2.6 مليار جنيه وفي عام 2016/2017 حققت أرباحا بقيمة 4 مليارات جنيه.

وأرجع رئيس البريد حينها سبب تراجع صافي الأرباح إلى زيادة استثمارات الهيئة في تطوير مكاتب البريد وتدريب العاملين، بقيمة تعادل أكثر من مرة ونصف ما تم إنفاقه في 2017.

وكانت إيرادات الهيئة قد ارتفعت خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة 12%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه.

من ناحية أخرى بلغت الأرباح المتوقعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في موازنة العام المالي الجاري 2019/2020 نحو 3.1 مليار جنيه، بزيادة 500 مليون جنيه عن موازنة العام المالي الماضي الذي حددت فيه أرباح تنظيم الاتصالات بقيمة 2.6 مليار جنيه.

وحقق تنظيم الاتصالات أرباحا فعلية في العام المالي 2017/2018 نحو 3.3 مليار جنيه، و2.1 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017.