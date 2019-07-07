البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشرها الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14011 نقطة.

بينما هوى مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.5%، والمؤشر EGX100 بنسبة 3.8%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 48 مليون جنيه، و41 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات والأجانب صافي شراء بقيمة 89 مليون جنيه.

وأرجع أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للسمسرة، انخفاض المؤشرين EGX70 وEGX100 إلى أن هناك شركات كثيرة تعرضت لانخفاض أسهمها تنيجة لتعرضها لموجة جني أرباح، وعلى رأسهم شركتي حديد عز وعز الدخيلة.

وأضاف زكريا، أن قطاع الأسمنت مازال يستنزف الأسهم الخاصة به، ويواجه ضغوطًا بيعيه كبيرة، كأسمنت بورتلاند والأسكندرية للأسمنت.

وأوضح زكريا، أن المؤشر EGX30، لم يتأثر، لأن الشركات المدرجة به غير المدرجة في المؤشريين الثانيين.