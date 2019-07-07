مجلس النواب يوافق على استفادة توسعات المشروعات من حوافز قانون الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد للاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار.

واستعرض مسؤولو وزارة الاستثمار الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة والمتمثل في الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع.

وقالت الوزارة إنه منذ صدور قانون الاستثمار وجدت أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب في التوسع في استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديدا وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12.

وأضافت أن الهدف من هذا التعديل هو الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو في المحافظات.

وذكرت الوزارة أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11، و13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات.

ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال، وفقا للوزارة.

وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار، مما يساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزارة أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له.

وأشارت أن التعديل يتضمن تحديد المقابل رسم التصديق مقداره ربع في المئة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج.

وأوضحت أن التعديل يستهدف إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباءً كبيرة، ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال.

وقالت الوزارة إن هذه المعوقات كانت تحدث بشكل خاص للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

ورحبت الوزارة، بإضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.

وأكدت الوزارة أنها والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصلان العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكرت أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لإزالة أي تحدي يواجه المستثمر.

وأضافت أن مصر الأولى في جذب الاستثمارات في أفريقيا، ونصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي زاد رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.

وخلال المناقشات، أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأوضح عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، أن "التعديلات على قانون الاستثمار جيدة جدا، فيجب مراعاة المنافسة العالمية في مجال الاستثمار ومنح الاستثمارات الجديدة المميزات".

وأكد عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، "أهمية التعديلات في قانون الاستثمار التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحفز المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة"، بحسب البيان.

وقال محمد فؤاد عضو المجلس، إن هناك تراجعا للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، ومع ذلك مصر زاد فيها حجم الاستثمار على المستوى العالمي، وتحتل الأولى على مستوى أفريقيا، لذلك يجب أن يتم وضع كافة التسهيلات للمستثمرين حتى تظل مصر متقدمة على المستوى العالمي والأفريقي.

وأكد أعضاء مجلس النواب، دعمهم لكافة الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتيسير على المستثمرين، وحرصهم على المساندة التشريعية لكافة الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية والإقليمية، وفقا للبيان.