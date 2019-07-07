رئيس شعبة الطوب: رفع أسعار الوقود يخدم صناعة الطوب الطفلي في مصر

كتبت- منار الرخ:

قال علي سنجر، رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الزيادة الجديدة لأسعار المنتجات البترولية قرار ايجابي ويخدم صناعة الطوب الطفلي في مصر.

وأضاف سنجر في بيان صحفي للشعبة اليوم الأحد، أن القرار يصب فى مصلحة السوق والمنتجين نظراً لأنه يخلق منافسة سعرية عادلة واستقرارا في أسعار السلع ومن ثم ضبط الأسواق.

وكانت مجلس الوزراء أقر أمس الأول الجمعة، زيادة في أسعار كل المنتجات البترولية، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

وشملت الزيادة التي بدأ تطبيقها في التاسعة من صباح أمس الأول أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، والمازوت.

وذكر علي سنجر، أن القرار سيكون له تأثير ايجابي على صناعة الطوب الطفلي بصفة خاصة، حيث أنه يحقق التوازن بين مستخدمي المازوت والغاز.

وأوضح سنجر، أن الأسعار الجديدة للطوب الطفلي ستحددها المصانع، مؤكداً أن غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الطوب الطفلي ليس لها علاقة بتحديد الأسعار.