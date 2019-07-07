بعد الشريحة الأخيرة.. هل ترتفع أسعار الوقود مجددًا؟ (فيديوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، يوم الجمعة الماضي، بنسب تتراوح بين 16 و30%، وهي الزيادة التي وصفتها بالشريحة الأخيرة في رفع الدعم عن الوقود.

وأعلنت الحكومة أمس السبت، عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، اعتبارا من الربع الأخير من العام المقبل، من أجل ربط سعر بيع الوقود بسعر البترول العالمي.

يوضح الفيديوجرافيك التالي كيفية عمل الآلية الجديدة وتأثيرها على أسعار الوقود.

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