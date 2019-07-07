إعمار مصر توقع عقد تسوية مشروع "أب تاون كايرو" مع "النصر للإسكان"

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها وقعت بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن مشروع "أب تاون كايرو"، وذلك بمقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.

وأضافت الشركة أنه سيتم عرض عقد التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار اليوم الأحد، ومن بعدها العرض على مجلس الوزراء.

وذكرت أن مشروع عقد التسوية شمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية، ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل شركة إعمار مصر عن الدعوى المقابلة، والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وكانت شركة إعمار مصر قالت، في بيان للبورصة في مايو الماضي، إن هناك مفاوضات إيجابية مع شركة النصر للإسكان والتعمير بشأن النزاع القائم بين الشركتين حول مشروع "أب تاون كايرو"، وإن هذه المفاوضات تؤشر بإمكانية الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.

ورفعت شركة النصر، التابعة لقطاع الأعمال العام، دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "أب تاون كايرو"، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

ونشأ النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان، لعدم إتمام شركة إعمار مشروع أب تاون كايرو، في موعده المحدد 6 سنوات وفقا للعقد الموقع بينهما في 2005، بالإضافة إلى 216 ألف متر ضمتها إعمار للمشروع، وتطلب شركة النصر التعويض عنها، وما دفع النصر للجوء للتحكيم الدولي.

وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت في مايو من العام الماضي، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية حول 3 ملايين متر في مشروع "أب تاون كايرو"، مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وتم الاتفاق على هذه التسوية خلال عهد وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي، والتي ستقوم شركة النصر بناءً عليها بسحب دعوى التحكيم الدولي ضد إعمار.

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