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    بعد خسارتها 7 جنيهات أمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب في تعاملات الأحد؟

    12:53 م الأحد 07 يوليو 2019
    بعد خسارتها 7 جنيهات أمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب في تعاملات الأحد؟

    ذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس دون تغيير، وذلك بعد خسارتها أمس 7 جنيهات من قيمة الجرام.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 643 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

    ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 551 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 735 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5144 جنيها.

    وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم تغير سعر المعدن عالميا، نتيجة تعطل العمل بالبورصات العالمية اليوم، الذي يعد ثاني أيام العطلة الأسبوعية لهذه البورصات.

    وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت أمس تراجعا بقيمة 7 جنيهات في الجرام الواحد، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21 من 650 جنيها إلى 643 جنيها.

    أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية

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