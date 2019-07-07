الشرقية للدخان تبدأ تشغيل ماكينة جديدة تنتج 8200 سيجارة في الدقيقة

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة الشرقية للدخان، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها بدأت تشغيل ماكينة جديدة لصناعة السجائر طراز nano 8، بمصنع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، بسرعة 8200 سيجارة في الدقيقة.

وأضافت الشركة، أن تشغيل هذه الماكينة الجديدة، يأتي طبقا لخطة الإحلال والتجديد للماكينات الحالية.

و تحتكرالشرقية للدخان، صناعة السجائر والتبغ في مصر.