القابضة للتأمين تستهدف زيادة أرباح شركاتها 34.5% في 2019-2020

كتبت- شيماء حفظي:

قال باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين إن الشركات التابعة للقابضة للتأمين تستهدف تحقيق صافي أرباح بموازنة العام الحالي بنحو 4.3 مليار جنيه بمعدل نمو 34.5% عن فعلي 2017-2018، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأحد.

وأضاف الحيني أن أهم المؤشرات المالية المستهدفة بموازنة الشركة للعام المالي 2019-2020 تتضمن تحقيق إجمالي الموارد الجارية المستهدفة للشركات التابعة مبلغا حوالي 20.4 مليار جنيه بمعدل نمو 21.5% عن فعلي عام 2017-2018.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث اعتمدت الجمعية الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2019-2020.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2019-2020 نحو 31.9 مليار جنيه بمعدل نمو 5.5%، كما بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة 37.6 مليار جنيه بمعدل نمو 14% مقارنة بفعلي عام 2017-2018، بحسب باسل الحيني.

ويصل إجمالي الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2019-2020 إلى 70.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن فعلي عام 2017-2018، بينما يصل إجمالي الأقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة إلى 15.7 مليار جنيه بزيادة 24.8% محققة بفعلي عام 2017-2018.

وتستهدف الموازنة المستقلة لشركة مصر القابضة للتأمين تحقيق إجمالي إيرادات بموازنة عام 2019-2020 مبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 37.5%، وتحقيق صافي أرباح نحو 2 مليار جنيه بنسبة نمو 42.4% مقارنة بفعلي عام 2017-2018.

وقال الحيني إن حصة الدولة من أرباح مصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2019-2020 تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه مقابل 758.8 مليون جنيه محققة بفعلي عام 2017-2018، وبمعدل نمو 111%.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة سداد مبلغ 400 مليون جنيه لوزارة المالية من تحت حساب حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للتأمين عن العام المالي 2018-2019.

وطالبت وزارة قطاع الأعمال شركات التأمين التابعة لها بالاهتمام بعنصر التسويق، وتطوير أساليب البيع وتقديم منتجات تأمينية جديدة، مع ضرورة تأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري الذي لن يتأتى التطوير إلا من خلاله.

واستعرض رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، استراتيجية تطوير الشركات التابعة سواء في النشاط التأميني من خلال تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية، وزيادة الحصة السوقية لشركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.

كما استعرض الحيني استراتيجية تطوير الخبرة الاكتوارية بالشركات التابعة من خلال تأسيس إدارة متخصصة في الخبرة الاكتوارية، وتوطيد استخدام التكنولوجيا في إدارة كافة أعمال وأنشطة الشركات التابعة مع إدخال نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة "ERP System" على مستوى المجموعة بما يحقق الربط بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وقال الحيني إنه في مجال نشاط الاستثمارات يجري العمل على تعزيز مكانة مصر القابضة للتأمين كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية، وتعظيم العوائد الاستثمارية، والتي ستتولى إدارتها شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية برؤى مبتكرة وحديثة وأسلوب إدارة متطور في إدارة هذه الاستثمارات.

وأضاف أن الشركة ستعمل أيضا على تنمية الثروة العقارية المتميزة واستغلال الأراضي في مشروعات عملاقة بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، وأيضاً تطوير العقارات التاريخية الخاصة بما يحافظ عليها ويحولها إلى مصدر مدر للعائد والربحية.

وتشمل الاستراتيجية أيضًا التواجد بفعالية بالسوق الأفريقي، ودعم المصدرين والمستوردين المصريين المتجهين إليه من خلال إتاحة برامج التأمين المختلفة لتغطية المخاطر التي تواجهه، بالإضافة إلى تقييم شامل للفروع الخارجية الحالية لشركة مصر للتأمين لزيادة معدلات النمو بها، بحسب الحيني.