يصل إلى 200 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط تمويل رحلة الحج في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتيح بعض البنوك قروضًا لتمويل رحلة الحج سواء لموظفي القطاع العام أو الخاص أو المهن الحرة أو بضمان أوعية ادخارية.

وتتباين شروط التمويل من بنك إلى آخر سواء في قيمة القرض أو فترة السداد أو نسبة الفائدة أو المصاريف الإدارية أو الدخل الشهري للعميل.

وتطلب البنوك من العميل تقديم بعض الأوراق أثناء التقديم على القرض، تشمل فاتورة من شركة السياحة بإجمالي قيمة رحلة الحج وشهادة إثبات دخل مختومة من جهة العمل وإيصال مرافق حديث لا يتجاوز 3 أشهر وصورة من الرقم القومي وبطاقة ضريبية والسجل التجاري لأصحاب المهن الحرة.

ويقدم مصراوي في التقرير التالي شروط وتفاصيل تمويل رحلة الحج في 5 بنوك.

1-بنك مصر:

قيمة القرض تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 6 سنوات.

نسبة الفائدة 19% متناقصة.

المصاريف الإدارية 1% من إجمالي قيمة القرص.

الدخل الشهري لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.

سن المقترض لا يقل عن 21 عامًا حتى 60 عامًا عند سداد آخر قسط للقرض.

2-الشركة المصرفية العربية(SAIB):

قيمة القرض تتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى عام.

نسبة الفائدة 15.34% متناقصة.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 5 آلاف جنيه شهريًا.

سن المقترض لا يقل عن 30 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

يطلب البنك من العميل سداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الرحلة مقابل تمويل البنك 75%.

3-المصرف المتحد:

التمويل مفتوح وليس له حدًا أقصى أو أدنى.

مدة سداد القرض سنة واحدة.

التمويل معفي من الفائدة والمصاريف الإدارية.

الراتب لايقل عن 1500 جنيه شهريًا.

سن المقترض لا يزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط.

يدبر البنك نسبة 90% من إجمالي قيمة القرض مقابل سداد العميل مقدمة 10% من إجمالي القرض.

4-بنك فيصل الاسلامي:

يبلغ الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه.

فترة السداد عام واحد كحد أقصى.

نسبة الفائدة 20.5% متناقصة.

ألا يتجاوز سن العميل 60 عامًا عند سداد آخر قسط.

ألا يقل الدخل الشهري عن 1500 جنيه.

5- بنك البركة:

يبدأ التمويل من 10 آلاف جنيه حتى 200 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة السداد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة تصل إلى 22% متناقصة حسب الضمانات ونوع وظيفة المقترض.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 3 آلاف جنيه.

المصاريف الإدارية تتراوح بين 0.75% و1.5% حسب تحويل الراتب من عدمه.