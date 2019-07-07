أحمد الوكيل: زيادة الأسعار لن تكون في مصلحة التجار بسبب حالة الركود

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق لن تتأثر بزيادة أسعار المواد البترولية، "خاصة في ظل حالة الركود الشديدة التي تشهدها الأسواق وحرص التجار على تصريف مخزونهم السلعي والعمل على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة".

وأضاف الوكيل في بيان، اليوم الأحد، أن أي زيادة في الأسعار لن تكون في مصلحة التاجر في الوقت الراهن.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30% صباح يوم الجمعة الماضي، ضمن خطة الحكومة لإلغاء الدعم عن الطاقة.

وقال الوكيل، إنه سيعقد اجتماعا مع قطاع النقل بحضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، منتصف الشهر الجاري، لاستعراض الدراسات الخاصة التي تم تكليف بعض الجامعات بإعدادها منذ أول يوليو لتحديد حجم الأعباء الإضافية التي تنتج عن قرار زيادة أسعار الوقود ومقدار الزيادة على نولون الشحن للكيلو متر على عملية الإنتاج والتجارة.

وطالب الوكيل من الشركات المنتجة دراسة آثار ارتفاع أسعار الوقود على التكلفة النهائية للمنتج النهائي على أن يتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع.

وأوضح الوكيل أن هناك اجتماعا عقد الخميس الماضي قبل تطبيق قرار زيادة أسعار المحروقات بحضور وزير التموين ورؤساء قطاعات النقل وممثلي الصناعات والغرف التجارية المختلفة لدراسة الموقف، وأن هناك خطة مدروسة ومعروفة ومعلنة لذلك، بحسب البيان.

وحول نولون النقل، قال الوكيل إن قطاع النقل أيضا يشهد ركودًا ومعظم سيارات النقل لا تعمل بطاقتها الكاملة حاليا، "وحتى لو هناك زيادة في النولون، والتي ستكون بسيطة جدا سيقوم التاجر بتحملها خلال الفترة القريبة القادمة حتى يتم التوازن بين العرض والطلب".

وأضاف أنه "دليلا على انخفاض القوة الشرائية أعلنت الحكومة صرف المرتبات يوم 15 هذا الشهر لتنشيط الأسواق واستقبال عيد الأضحى المبارك".