وزارة الاتصالات تبحث فرص التعاون مع كازاخستان في التحول الرقمي

كتب- محمد علاء الدين:

التقى مسؤولون بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أرمان إيسا غالييف سفير كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات التحول الرقمي ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وقال بيان من الوزارة اليوم السبت إن اللقاء شهد التأكيد على تميز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين على كافة الأصعدة وخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم الاتفاق على تعميق مجالات التعاون في الموضوعات ذات الصلة، وفتح آفاق جديدة في ظل سعي الدولتين إلى تنفيذ استراتيجيتهما للتحول الرقمي، وفي إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للتعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات بناء القدرات، وإنشاء القرى الذكية، وتوثيق التراث الطبيعي والحضاري، بحسب البيان.

وتناول اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من الكوادر المصرية الشابة ووفرة المهارات ونقل الخبرات في مجالات التعهيد ونظم المعلومات والبرمجيات لدولة كازاخستان، والتعاون المشترك في مجال دعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية.

وبحسب البيان زار سفير كازاخستان بالقاهرة القرية الذكية، فضلًا عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومركز التوثيق الحضاري والطبيعي.