"كريم" تطلق خدمتين جديدتين لنقل الأفراد بأسعار أقل بعد زيادة البنزين

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة كريم مصر المتخصصة في النقل التشاركي الذكي عن إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة بأسعار تنافسية، للحد من زيادة تكلفة الانتقال بعد زيادة أسعار الوقود.

وقال بيان صحفي صادر عن الشركة، إنه تم إطلاق خدمتي "جو ميني" و "سوا" في محافظة القاهرة و بعض مدن الجمهورية عن طريق تجربة نقل تشاركي مريحة بأسعار موفرة لمستخدمي كريم في مصر.

وتتاح خدمة "جو ميني" Go Mini في عدة مناطق بالقاهرة وتشمل العباسية والأزهر وعين شمس والمطرية ووسط البلد ومصر القديمة والمقطم والمعادي ومدينة نصر والتجمع وحلوان والمنيل، وستتم إتاحة الخدمة في باقي مناطق القاهرة قريبا، وتعتبر الخدمة أرخص بنسبة 20% من أسعار الخدمة العادية.

كما تمت إتاحتها في مدينتي بورسعيد وطنطا، وتوفر الخدمة سيارات حديثة صغيرة الحجم تعمل بمحركات أقل سعة، مما يساهم في خفض استهلاك الوقود ومصاريف صيانة السيارة، وبالتالي تتيح للشركة الفرصة لتوفير الخدمة بأسعار أكثر توفيرًا على العملاء.

وقال وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، إن الشركة قررت التوسع في خدمة سوا بالقاهرة بعد نجاحها في الإسكندرية بسعر ثابت وتخفيض يصل إلى 40% خلال المرحلة الأولى لتشغيل الخدمة.

ومن خلال خدمة سوا، يمكن للعميل مشاركة الرحلة مع عميل آخر يكون متجهاً لنفس الوجهة عن طريق حجز مقعد واحد بعد تحديد الوجهة، وذلك في 7 مناطق هي "بين المهندسين ومدينة السادس من أكتوبر، والمهندسين والقرية الذكية، المهندسين والتجمع، الزمالك وأكتوبر، الزمالك والقرية الذكية، الزمالك والتجمع، القرية الذكية وأكتوبر"، وذلك في الفترة من 6 صباحا وحتى 11 مساءا.