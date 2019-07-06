وزارة الاتصالات تفتتح مركز خدمات بريدية متكاملة بالمنصورية

كتب- محمد علاء الدين:

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز الخدمات البريدية المتكاملة بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، بعد تطويره ليقدم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة لجموع المواطنين.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان صحفي اليوم السبت إن هذا الافتتاح يأتي في إطار الخطوات المتسارعة التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في كافة القطاعات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة والدور الهام الذي يلعبه البريد المصري كأحد المنافذ التي يمكن للمواطن من خلالها الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية إلى جانب الخدمات البريدية وذلك في ظل ما يتمتع به البريد المصري من ثقة كبيرة لدى جموع المواطنين وانتشار واسع في ربوع الوطن.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن مكاتب البريد أصبحت تقدم العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية بكل كفاءة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة الى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى.