بنك التنمية الصناعية يطلق حساب توفير بفائدة تصل إلى 15% سنويًا

كتبت-منال المصري:

قرر بنك التنمية الصناعية إطلاق حساب توفير جديد تحت اسم " STAR SAVING"، ذو شرائح بفائدة تصل إلى 15% سنويا يصرف العائد شهريا بشرط أن يبدأ فتح الحساب من أول 50 ألف جنيه بحسب بيان صادر من البنك اليوم السبت.

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك أطلق أولى منتجاته الجديدة في مجال الأوعية الادخارية STAR SAVING والذي يعتبر من أفضل المنتجات في السوق حيث يتيح أفضل عائد لكل شريحة من الأموال.

ويستعد البنك لإطلاق مجموعة أخرى من المنتجات التنموية في التجزئة المصرفية سيكون لها قيمة مضافة وبذلك تكون التجزئة المصرفية أحد الدعائم للاقتصاد القومي.

وأضاف فهمي أن البنك ينفرد باستراتيجية فريدة في مجال التجزئة المصرفية تعتمد على توفير التمويل لأغراض تنموية تنعكس على تحسين مستوى المعيشة.

وتبلغ محفظة التجزئة المصرفية تبلغ 1.4 مليار جنيه خلال سنتين.