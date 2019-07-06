الرقابة الصناعية تجري 6598 حملة تفتيشية خلال النصف الأول من 2019

كتبت- دينا خالد:

قال إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة أجرت خلال النصف الأول من العام الجاري، 6598 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية.

وأضاف في بيان صحفي صادر اليوم السبت، أنه تم إجراء 10047 دراسة فنية متخصصة تضمنت أكثر من 4 آلاف دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و6 آلاف دراسات فنية متنوعة و3 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأكد أن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لأحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة.

وبحسب البيان شهدت الفترة الماضية توجيه 639 خطاباً إلى الجهات الإدارية بشأن عدد من المصانع كما تم توجيه 914 انذاراً وقضية لمعاقبة المخالفين الذين يتلاعبون بصحة وسلامة المواطنين وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة رخصت 2128 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 458 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 31 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما ردت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 1515 استفساراً و670 شكوى.