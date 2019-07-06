"إتش سي" يتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

كتب- محمد علاء الدين:

توقعت بنك استثمار "إتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع عقده يوم الخميس المقبل.

وقال البنك في مذكرة بحثية إن أرقام التضخم السنوي سوف تتأثر إلى حد كبير إيجابياً بسنة الأساس للأشهر القليلة الآتية من يونيه إلى أكتوبر 2019.

وقالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي"، إنه من المتوقع أن يبقى تضخم شهر يونيو عند حدود 1% تقريبا على أساس شهري.

تتوقع اتش سي أن يتباطأ التضخم على أساس سنوي إلى 11% تقريبا والذي يقع في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% بزيادة أو انخفاض ( 3%) في الربع الرابع من 2020.

وأضافت، أنه مع تطبيق رفع أسعار الكهرباء في أول يوليو و المحروقات في 5 يوليو سوف يؤديان إلى ارتفاع على أساس شهري في كل من يوليو وأغسطس مع الدورة الأولى والثانية للتضخم.

وأعلنت وزارة البترول أمس أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، لتشمل الزيادة البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، واسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية، كانت قد احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها الأخير في مايو بعد أن خفضت 1% في اجتماع فبراير الماضي.