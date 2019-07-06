البلطي يرتفع.. أسعار السمك في سوق الجملة خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيهين، ليتراوح اليوم بين 37 و43 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات بين 55 و65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح اليوم بين 39 و45 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.