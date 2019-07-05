"كريم" تعلن أسعار الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين

كتب _ محمد علاء الدين

أعلنت شركة كريم مصر عن التسعيرة الجديدة لخدماتها بعد رفع أسعار الوقود، وذلك بحسب رسالة عبر تطبيق شركة كريم لعملائها.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة في القاهرة، حددت الشركة سعر بداية الرحلة ب 9 جنيهات بدلا من 7.7 جنيه، و 3.19 جنيه لكل كيلو متر بدلا من 2.8 جنيه ، و 91 قرشا لدقيقة الانتظار بدلا من 76 قرشا.

وبحسب الأسعار الجديدة تحدد الحد الأدنى لقيمة الرحلة بعشرة جنيهات، كذلك رفعت الشركة غرامة إلغاء الرحلة إلى 13 جنيها.

وأعلنت وزارة البترول اليوم أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، لتشمل الزيادة البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، واسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

وتأتي خطوة رفع أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.