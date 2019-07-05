كيف تحسب فاتورة الغاز في منزلك بعد الزيادة الجديدة للأسعار؟

كتب- مصطفى عيد:

رفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للمنازل، بداية من اليوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 20 و34.3% حسب الاستهلاك، وفقا لما أعلنته وزارة البترول.

وجاءت زيادة سعر الغاز للمنازل ضمن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات التي تشمل البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، بهدف تقليص دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد، والوصول بأسعار المواد البترولية إلى مستوى التكلفة.

وزاد سعر الغاز للمنازل في الشريحة الأولى حتى 30 مترا مكعبا من 1.75 جنيه للمتر المكعب إلى 3.35 جنيه بزيادة 34.3%، والشريحة الثانية حتى 60 مترا مكعبا من 2.50 جنيه إلى 3.10 جنيه بزيادة 24%، والشريحة الثالثة فوق 60 مترا مكعبا من 3 جنيهات إلى 3.60 جنيه بزيادة 20%.

ويشرح مصراوي في هذا التقرير طريقة حساب قيمة فاتورة الغاز الطبيعي في المنازل بعد زيادة سعر الغاز في الشرائح الثلاث:

الشريحة الأولى

حساب قيمة الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا شهريا = عدد الأمتار المستهلكة × 2.35 جنيه، فإذا كان عدد الأمتار المستهلكة 22 مترا في الشهر، بقيمة 2.35 جنيه للمتر، فإن قيمة الفاتورة ستصل إلى 51.7 جنيه، بدلا من 38.5 جنيه، بالسعر قبل الزيادة، وذلك بخلاف الرسوم والدمغة.

الشريحة الثانية

وإذا كان حجم الاستهلاك من 31 إلى 60 مترا، يتم حساب الأمتار المستهلكة حتى 30 مترا بقيمة 2.35 جنيه للمتر، ثم الاستهلاك ما فوق 30 مترا بسعر 3.10 جنيه للمتر.

فمثلًا لو كان الاستهلاك 45 مترا فيكون حساب الفاتورة: (30 مترا × 2.35 جنيه) + (15 مترا × 3.10 جنيه) = 70.5 جنيه + 46.5 جنيه = 117 جنيها، بدلا من 90 جنيها قبل الزيادة، بالإضافة إلى الرسوم والدمغة.

الشريحة الثالثة:

وإذا كان حجم الاستهلاك أكثر من 60 مترا، يتم حساب 30 مترا منها بسعر 2.35 جنيه للمتر، ومن 41 إلى 60 مترا بسعر 3.10 جنيه للمتر، وما فوق 60 مترا بسعر 3.60 جنيه للمتر.

فمثلا لو تم استهلاك 75 مترا يكون حساب الفاتورة كالتالي: (30 مترا × 2.35 جنيه) + (30 مترا × 3.10 جنيه) + (15 مترا × 3.60 جنيه) = 70.5 + 93 + 54 = 217.5 جنيه، بدلا من 172.5 جنيه قبل الزيادة، بخلاف الرسوم والدمغة.