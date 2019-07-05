مصدر بالبترول: تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود بداية من أكتوبر المقبل

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول، لمصراوي، إن الحكومة تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية بداية من الربع الأخير من العام الحالي والذي يبدأ في أكتوبر المقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 فى شهر يناير الماضي، وذلك من خلال آلية تربط سعره محليا بالأسعار العالمية، على أن يتم مراجعة تلك الأسعار كل 3 أشهر.

وأعلنت وزارة البترول اليوم أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، لتشمل الزيادة البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، واسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر وفقا لبيان الوزارة اليوم، مقابل 7.75 جنيه، بارتفاع نسبته 16.1%.

وتأتي خطوة رفع أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.

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