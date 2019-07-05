بعد الزيادة.. مصدر: أسعار الوقود وصلت للتكلفة الفعلية ولا نزال ندعم البوتاجاز

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول، لمصراوي، إن الأسعار الجديدة للمواد البترولية، التي تم إعلانها والعمل بها من صباح اليوم الجمعة، تصل بها إلى أسعار التكلفة الفعلية.

وأعلنت الوزارة اليوم أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، لتشمل الزيادة البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وإسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة ما زالت تدعم أسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى أنها تدعم أيضا المواد البترولية للمخابز، والكهرباء.

وتأت خطوة رفع أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.