إنفوجرافيك| تعرف على أسعار المواد البترولية بعد الزيادة

القاهرة - مصراوي:

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وإسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أسعار المواد البترولية بعد الزيادة.