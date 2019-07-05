بعد زيادتها.. ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والبوتاجاز والغاز

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.

وجاءت أسعار المواد البترولية بعد الزيادة الجديدة كالتالي:

البوتاجاز

البوتاجاز المنزلي 65 جنيها للإسطوانة

البوتاجاز التجاري 130 جنيها للإسطوانة

البنزين

بنزين 90 عند 9 جنيهات للتر

بنزين 92 عند 8 جنيهات للتر

بنزين 80 عند 6.75 جنيه للتر

الكيروسين 6.75 جنيه للتر

السولار 6.75 جنيه للتر

المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات 4500 جنيه للطن

مع تثبيت سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

الغاز الطبيعي

قمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه لكل متر مكعب

المنازل

الشريحة الأولى (من صفر – 30 متر مكعب) 235 قرش لكل متر مكعب

الشريحة الثانية (ما يزيد عن 30 متر مكعب – 60 متر مكعب ) 310 قروش لكل متر مكعب

الشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60 متر مكعب) 360 قرشا لكل متر مكعب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.