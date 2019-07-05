  • عاجل:ننشر تعريفة الأجرة الجديدة في المحافظات بعد ارتفاع أسعار الوقود - (محُدث)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    بعد زيادتها.. ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والبوتاجاز والغاز

    09:45 ص الجمعة 05 يوليه 2019
    بعد زيادتها.. ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والبوتاجاز والغاز

    محطات البنزين بعد تطبيق الأسعار الجديدة

    كتبت- شيماء حفظي:

    أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.

    وجاءت أسعار المواد البترولية بعد الزيادة الجديدة كالتالي:

    البوتاجاز

    البوتاجاز المنزلي 65 جنيها للإسطوانة

    البوتاجاز التجاري 130 جنيها للإسطوانة

    البنزين

    بنزين 90 عند 9 جنيهات للتر

    بنزين 92 عند 8 جنيهات للتر

    بنزين 80 عند 6.75 جنيه للتر

    الكيروسين 6.75 جنيه للتر

    السولار 6.75 جنيه للتر

    المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات 4500 جنيه للطن

    مع تثبيت سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

    الغاز الطبيعي

    قمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية

    تموين السيارات 3.50 جنيه لكل متر مكعب

    المنازل

    الشريحة الأولى (من صفر – 30 متر مكعب) 235 قرش لكل متر مكعب

    الشريحة الثانية (ما يزيد عن 30 متر مكعب – 60 متر مكعب ) 310 قروش لكل متر مكعب

    الشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60 متر مكعب) 360 قرشا لكل متر مكعب.

    وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

    وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

    وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.

    أسعار البنزين البنزين الكيروسين السولار المازوت برنامج الإصلاح الاقتصادي أسعار المنتجات البترولية أسعار الوقود

    الخبر التالى:

    بزيادة تصل إلى 34%.. الحكومة ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل (إنفوجرافيك)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان