الإسكندرية للحاويات تتوقع الانتهاء من مشروع تعميق "رصيف 96" في نوفمبر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها تتوقع الانتهاء من أعمال مشروع تعميق "رصيف 96" في شهر نوفمبر المقبل.

وتنفذ الشركة أعمال تدعيم بري للرصيف 96 بمحطة حاويات الدخيلة بطول 400 متر، وجاري أعمال دق الستائر البحرية (التدعيم البحري) وهي المرحلة النهائية من المشروع، وإطالة الستائر البحرية لعمل هامة للرصيف وتركيب الفنادر الأسطوانية، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة، أنه عند انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تعميق الرصيف، سيعطي ميزة تنافسية نظرا لكونها الشركة الوحيدة بمحطة حاويات في البحر المتوسط بمصر القادرة على استيعاب السفن الكبيرة (سفن الحاويات من الجيل الرابع).

وسجلت الشركة صافي ربح في الفترة (يوليو - مايو) الماضيين بقيمة 1.7 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، تراجع إيراداتها خلال نفس الفترة إلى 2.6 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة، بالإضافة إلى القيام بأعمال المخلص الجمركي وممارسة الاستثمار العقاري.