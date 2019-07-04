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    احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 44.4 مليار دولار في يونيو

    05:35 م الخميس 04 يوليه 2019
    احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 44.4 مليار دولار في يونيو

    احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 44.4 مليار دولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع احتياطي النقد الأجنبي، لدى البنك المركزي، بنحو 77 مليون دولار، خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو من نفس العام.

    وقال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية يونيو إلى 44.352 مليار دولار مقابل 44.275 مليار دولار في نهاية مايو.

    وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك صعوده الطفيف للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع خلال شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو بنحو 292 مليون دولار، وذلك بعد أن قفز في فبراير بنحو 1.4 مليار دولار.

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