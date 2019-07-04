غرفة القاهرة تستضيف متضررين من حريق العتبة لبحث سبل مساندتهم

كتبت- منار الرخ:

استقبل إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، اليوم الخميس، عددا من المتضررين من حريق سوق الخضار بالعتبة الذي اندلع منذ أسبوع، وذلك لبحث سبل مساندتهم بعد الحريق، بحسب بيان من الغرفة.

وطالب العربي المتضررين بسرعة وضرورة التعاون مع اللجنة المشكلة لهذا الشأن فيما يتعلق بكافة البيانات عن المتضررين الفعليين، وحجم الخسائر من خلال تقرير شامل بالتفاصيل كافة حتى يكون العمل على أسس صحيحة يستفيد منها المتضرر، وفقا للبيان.



واستعجل العربي تقرير اللجنة التي تتضمن كافة الأطراف وبها ممثلين من المتضررين أنفسهم حتى تكون عملية الحصر واقعية، وتستهدف حصر المتضررين الحقيقين لاتخاذ الخطوات السريعة واللازمة خلال الأيام القادمة لمساندتهم.

وقال العربي إن غرفة القاهرة سباقة في التواصل السريع مع الشارع التجاري في حالة وجود أي مشاكل أو موضوعات تهم الصناعة والتجارة، وتفاعلت بشكل سريع حين نشوب الحريق بسوق العتبة بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة خالد مصطفى الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.

وأضاف العربي أن هذه اللجنة نزلت إلى السوق في الساعات الأولى من صباح نفس اليوم الذي نشب فيه الحريق، وتتابع عملية الحصر منذ مراحله المبدئية.

وذكر أن غرفة القاهرة تسعى إلى الحفاظ على تجارها وصناعها بتقديم خدمات مهمة مثل توقيع أكبر وثيقة تأمين على ممتلكات وحياة التجار مع شركة مصر للتأمين مؤخرًا، ومشروع الرعاية الصحية الذي يستفيد منه منتسبو الغرفة ودخل عامه السابع مع مطلع 2019 الجاري، وغيرها من الخدمات.

وقال خالد مصطفي رئيس لجنة حصر خسائر الحريق، إن عمليات الحصر لا تزال مستمرة وفي مراحلها النهائية، وإن هناك تنسيقا مع محافظة القاهرة وممثلين للمتضررين من الحريق لإتمام عملية الحصر بالشكل المناسب بما يقف على الخسائر الحقيقية التي نتجت عن الحريق، وأنه سيتم رفع هذا التقرير إلى رئيس غرفة القاهرة خلال ساعات.