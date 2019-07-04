خلال أيام.. متى يبدأ صرف زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة؟

القاهرة- مصراوي:

وافقت الحكومة، اليوم الخميس، على زيادة الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به.

ويبدأ العمل بالحد الأدنى للأجور، الذي اعتمدته الحكومة اليوم، اعتبارا من مرتب شهر يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة صرف مرتبات العاملين بالدولة، الخاصة بشهر يوليو، يوم 14 من الشهر الجاري، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.

وحددت الحكومة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، عند شغله للدرجة الوظيفية، 2000 جنيه، للدرجة السادسة، و2200 جنيه للخامسة، و2400 جنيه للدرجة الرابعة، و2600 جنيه للدرجة الثالثة، و3 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و3500 جنيه للدرجة الأولى، و4 آلاف جنيه للمدير العام، و5 آلاف للدرجة العالية، و7 آلاف جنيه للدرجة الممتازة.

ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

اقرأ أيضًا:

"مع إضافة العلاوات".. المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

تعرف على مواعيد صرف مرتبات الحكومة في 4 أشهر بعد تبكيرها (إنفوجرافيك)