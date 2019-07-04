سهم حديد عز يهوي 8% ويسجل أقل سعر في عام بعد حكم إلغاء رسوم البليت

كتبت- شيماء حفظي:

هوى سهم شركة حديد عز خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 8% وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق.

وقال محمد رضوان رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن السهم تراجع إلى أقل سعر له خلال عام، متأثرا بالحكم القضائي لإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت، مع مؤشرات سلبية لنتائج أعمال الشركة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت، وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

وتعتبر شركة حديد عز من الشركات المستفيدة من فرض رسوم على البليت المستورد، باعتبارها من الشركات المتكاملة التي تنتج البليت محليا.

وكان وزير التجارة والصناعة قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا، من أجل "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".

لكن مصانع درفلة الحديد تضررت من القرار وأعلنت رفضها له، وأقامت دعوى لإلغائه أمام القضاء الإداري.

وتأثرت شركات قطاعي الموارد الأساسية والتشييد ومواد البناء خلال تعاملات اليوم بهبوط الأسهم، وسجل مؤشر القطاعين تراجعا بنسبة 3.3% و 2.2% على التوالي.

وقفزت خسائر شركة حديد عز بالقوائم المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 369.3 مليون جنيه، مقابل 187.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب قائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم.

وخلال العام الماضي، حققت حديد عز صافي خسارة خلال العام الماضي بقيمة 1.3 مليار جنيه.