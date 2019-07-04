المركزي: 23% تراجعا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجعا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 22.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018، بحسب ما أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي اليوم الخميس.

وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع خلال أول 9 أشهر من عام 2018-2019 إلى نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي.

وأرجع المركزي هذا التراجع إلى استقرار إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عند نحو 10.2 مليار دولار، مقابل ارتفاع إجمالي التدفق للخارج إلى نحو 5.6 مليار دولار.

وذكر المركزي أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق للداخل خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بلغ نحو 2.9 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافي تدفق للداخل بلغ 903.1 مليون دولار.

وارتفعت التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين إلى 725.7 مليون دولار، في أول 9 أشهر من العام الماضي.

وانخفض بذلك صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي إلى نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2017-2018، بنسبة تراجع 20%.