زيادة الفاصوليا وهبوط الملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الفاصوليا والخوج البلدي العريشي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الملوخية جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، وأيضا انخفض سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.75 و4.75 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه واحد.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات، بتراجع جنيه واحد.

الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البامية بين 9 جنيهات و17 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات.

الكانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه واحد.