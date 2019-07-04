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    القضاء الإداري يلغي قرار وزير التجارة بفرض رسوم على واردات البليت

    12:11 م الخميس 04 يوليه 2019
    القضاء الإداري يلغي قرار وزير التجارة بفرض رسوم على واردات البليت

    البليت

    القاهرة- مصراوي:

    قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت.

    وقررت المحكمة إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

    وكان وزير التجارة والصناعة قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا، من أجل "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".

    لكن مصانع درفلة الحديد تضررت من القرار وأعلنت رفضها له، وأقامت دعوى لإلغائه أمام القضاء الإداري.

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