تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ "جلوبال تليكوم" بداية من يوليو

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة جلويال تليكوم القابضة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنه تقرر تكليف جيرباند نيجمان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من أول يوليو الجاري.

ويتولى نيجمان، المنصب بدلا من فنشنزو نشي، الذي سيشغل عضوية مجلس الإدارة غير تنفيذيا، وفقا للبيان.

ويحظى نيجمان، بخبرة واسعة من خلال عمله في أبرز الشركات العالمية، حيث شغل منصب رئيس القطاع المالي بشركة جلوبال تليكوم القابضة خلال 4 سنوات، بالإضافة إلى شغله منصب رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة فيون المالكة لجلوبال، بحسب البيان.

وقال نيجمان، إنه يتطلع لتولي قيادة أعمال الشركة خلال الفترة التحويلية التي تمر بها حاليا، معربا عن اعتزازه بشغل المنصب الجديد.

وتنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة جلوبال تليكوم القابضة، في الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة، والموافقة على عرض الشراء المقدم من فيون في 27 أغسطس المقبل.

وتقدمت فيون، بعرض الشراء الإجباري الذي تقوم بمقتضاه بشراء فيون أو إحدى شركاتها التابعة حصص شركة جلوبال في جاز مقابل 313.3 مليار روبية باكستانية، وبنجلالينك مقابل 24.9 مليار تاكا بنجلاديشي، وجيزي مقابل 70 مليار دينار جزائري، وبنك موبيلينك مقابل 14.7 مليار روبية باكستانية.

كما ستبحث الجمعية، استخدام المبلغ الإضافي الذي يصل إلى 100 مليون دولار فور شطب أسهم الشركة كقرض معبري من شركة فيون.