المالية: توحيد إجراءات ومعايير صرف مستحقات العاملين بالجهات الإدارية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية بمختلف المحافظات، بحيث يتم صرف أي مستحقات مالية للعاملين بالجهات المماثلة بنفس المعايير والإجراءات.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز آليات التواصل المباشر والفوري مع ممثلي وزارة المالية بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المالي بهذه الجهات، وتذليل أية عقبات، وضمان تنفيذ التعليمات المالية من أجل سرعة ودقة الإنجاز.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، إنه تم بالفعل إنشاء مجموعات نوعية عبر تطبيق "واتس آب"، لتيسير التواصل المباشر والفوري مع ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية دون الإخلال بالنظم المتبعة في حماية البيانات والمعلومات.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من إنشاء هذه المجموعات سرعة الرد على المسائل المالية التي يفحصها ممثلو وزارة المالية سواء مراجعو الحسابات أو المراقبون الماليون؛ بما يضمن توحيد المبادئ والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية الصادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وذكر عواد أنه عند إنشاء مجموعات "الواتس آب" تم تقسيم ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل نوعي؛ حيث تم تخصيص مجموعة للجهات الإدارية بقطاع التعليم، وأخرى لقطاع الصحة، وهكذا، موضحًا أن هذه المجموعات تُسهم في سرعة التواصل بين الجهات على مستوى الجمهورية.