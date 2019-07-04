مصر تعلن تحقيق كشف بترولي جديد في سيناء

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها اليوم الخميس، تحقيق شركة بترول بلاعيم "بتروبل" كشفا بتروليا بمنطقة أبورديس سدرى (بحقول سيناء).

وقالت الوزارة إن هذه الكشف تحقق بحفر البئر الاستكشافي "سدرى 23"، والنجاح في الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسي 35 متراً من الصخور الرسوبية، و65 متراً من الصخور الجيرية.

وأضافت الوزارة أنه بحسب التقرير الذي تلقته من عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، تم إكمال البئر ووضعه على الإنتاج من الصخور الرسوبية من خلال التسهيلات الإنتاجية المتوفرة فعلياً بمنطقة الاكتشاف.

وأوضح التقرير أن هذا الاكتشاف يمثل تحدياً جديداً للشركة في ضوء تقادم إنتاج الحقل منذ عام 1957، والذي يُعد من أقدم الحقول الموجودة في مصر.

وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة تنمية موسعة للمنطقة وتشمل حفر 10 آبار تنموية بمعدل إنتاج يومي حوالي 3 آلاف برميل زيت على الأقل، وجاري دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي.

وقالت وزارة البترول إن هذه النتائج الإيجابية للآبار الاستكشافية ساعدت على تحفيز الشريك الأجنبي لزيادة ضخ استثمارات في مناطق امتياز الشركة المختلفة.