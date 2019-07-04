أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار في 3 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنك البركة، قرشين إلى 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك العربي الأفريقي إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.59 جنيه، وهبط سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية، عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.