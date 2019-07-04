  • عاجل:"حار رطب".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

    11:03 ص الخميس 04 يوليه 2019
    أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر صرف الدولار في 3 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

    وتراجع سعر الدولار في بنك البركة، قرشين إلى 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

    وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك العربي الأفريقي إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.59 جنيه، وهبط سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.69 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية، عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك البركة البنك العربي الأفريقي مصرف أبو ظبي الإسلامي بنك مصر البنك الاهلي المصري

    الخبر التالى:

    مصر تعلن تحقيق كشف بترولي جديد في سيناء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان