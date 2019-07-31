احتفالا بيوم الشباب.. 8 بنوك تفتح حسابات توفير مجانا لمدة 15 يوما

كتبت منال المصري:

تبدأ بعض البنوك العاملة في مصر، بدءا من غدٍ الخميس ولمدة 15 يوما، في إتاحة الاستفادة من منتجات مصرفية متعددة مجانا بدون أي مصاريف إدارية، وبدون حد أدنى في جميع فروعها للعملاء الجدد، احتفالا باليوم الدولي للشباب.

وأعلنت 8 بنوك، تحدث مسؤولون بها لمصراوي، مشاركتها في مبادرة الشمول المالي التي أعلنها البنك المركزي، وتشمل هذه البنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، والعربي الأفريقي.

ولكن بعض البنوك الخاصة العاملة في مصر تحجم عن المشاركة في مبادرة الشمول المالي بسبب ارتفاع التكلفة، وعدم استهدافها هذه النوعية من الشرائح.

وكان البنك المركزي أرسل تعليمات مكتوبة للبنوك في شهر مارس الماضي بفتح حسابات توفير للعملاء الجدد مجانًا دون مصاريف إدارية، وإصدار محافظ إلكترونية على مدار العام، من خلال عدة فعاليات لتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.

ومن بين هذه الفعاليات تفاعل البنوك مع الجمهور للاحتفال بالشباب من يوم 1 أغسطس إلى 15 من نفس الشهر، وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للشباب والذي يحتفل به العالم في يوم 12 أغسطس من كل عام.

كما حدد المركزي للبنوك الاحتفال بيوم الادخار من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر المقبل، ذلك فضلا عن الاحتفال بيوم المرأة واليوم العربي للشمول المالي بداية من 10 مارس حتى 28 أبريل من كل عام.

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك يشارك في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي من خلال الترويج لفتح حسابات توفير مجانا عبر آليات مختلفة، تشمل الترويج للمبادرة داخل وخارج فروع البنك، وفي الجمعيات الزراعية، والمراكز الشبابية خاصة في القرى والنجوع.

وأضاف أن البنك الزراعي يعد بوابة الشمول المالي وذلك لانتشار فروعه البالغة 1210 فرعا على مستوى الجمهورية في المحافظات والمدن والقرى والنجوع، مشيرا إلى أن البنك يمتلك الإمكانيات اللازمة في جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وخاصة من الفلاحين والمزارعين.

وكان البنك المركزي أتاح للبنوك التواجد خارج الفروع في النوادي، والجامعات، والجمعيات الأهلية، وأي أماكن تحظى بإقبال جماهيري وخاصة من الشباب للترويج لفتح حسابات جديدة للعملاء دون مصاريف إدارية.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد لمصراوي، إن البنك بدأ في إطلاق حملة تروجية في قرى الصعيد، والساحل الشمالي لفتح حسابات توفير جديدة للعملاء دون مصاريف إدارية، مع عدم اشتراط حد أدنى لفتح الحساب، وكذلك إصدار محافظ ذكية.

وأضاف أن هذه الحملة تأتي دعما لرؤية البنك المركزي للشمول المالي، وجذب عملاء جدد بالجهاز المصرفي مما يساعد في نشر الثقافة المصرفية.