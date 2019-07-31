سوق الإنترنت الثابت يضيف 60.6 ألف عميل جديد خلال شهر مايو

كتب- محمد علاء الدين:

ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت ADSL نحو 60.6 ألف عميل جديد بنهاية شهر مايو الماضي، وذلك بحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت الثابت إلى 6.9 مليون مستخدم بنهاية شهر مايو الماضي مقابل 6.84 مليون مستخدم في نهاية أبريل الماضي.

وبحسب بيانات مؤشرات وزارة الاتصالات ارتفاع عدد مستخدمي الهاتف الأرضي بمقدار 204.6 ألف مستخدم جديد خلال شهر مايو.

وبحسب وزارة الاتصالات فقد ارتفع عدد مستخدمي الهاتف الثابت من 8.3 مليون مستخدم في أبريل الماضي ليصل إلى 8.5 مليون مستخدم في مايو الماضي.

وكانت مؤشرات وزارة الاتصالات أظهرت ارتفاع عدد مشتركي الهاتف المحمول للشهر الثالث على التوالي بمقدار 74.9 ألف مشترك، ليصل عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 93.7 مليون مشترك بنهاية مايو مقابل 93.6 مليون مشترك في أبريل.