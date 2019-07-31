القلعة تخفض حصتها في الشركة المصرية للتكرير إلى 13.14%

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن نسبة الملكية الفعلية غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير انخفضت إلى 13.14% على مدار السنوات الماضية.

وكانت الشركة تمتلك من قبل ما يصل إلى 19% من أسهم المصرية للتكرير.

وتراجع سعر سهم شركة القلعة خلال تعاملات اليوم، بنحو 10%.

وأوضحت الشركة سبب انخفاض حصتها على مدار السنوات الماضية، هو أن الهيئة العامة للبترول و QP كان لهما حق اكتتاب مسبق في رأس المال الإضافي بمبلغ 192 مليون دولار منذ الإغلاق المالي في يونيو 2012.

وقالت إن الهيئة العامة للبترول كان لها أيضًا حق الاكتتاب المسبق بمبلغ قدره 50 مليون دولار في آخر جولة تمويلية لزيادة رأس المال بقيمة 70 مليون دولار، وكانت القلعة وشركاتها التابعة اكتتبت بمبلغ 4.7 مليون دولار في تلك الزيادة.

وأوضحت شركة القلعة، في بيان منفصل أن شركة سيتادل كابيتال بارتنرز - المساهم الرئيسي بشركة القلعة والمملوكة لفريق الإدارة بها والدكتور أحمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة وحرمه، كانا قدباعا أسهم من شركة القلعة وتقديم تمويل معبري بدون فوائد لشركة القلعة لتمويل جزء من مشراكتها في الجولة التمويلية الأخيرة للشركة المصرية للتكرير، التي تمثلت في الاكتتاب مباشرة في أسهم بقيمة 4.7 مليون دولار.

ووفقا للبيان، باعت الشركة المساهم الرئيسي 13.69 مليون سهم و5.86 مليون سهم على التوالي.

وتسعى شركة القلعة منذ أكثر من ثلاثة أعوام لإعادة هيكلتها والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة.