راية فودز" والبنك الزراعي يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل مزارعي الفراولة

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركة راية فودز لتصنيع وتصدير المنتجات الزراعية، والبنك الزراعي المصري، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون، بهدف توفير حلول تمويلية للمزارعين في عدد من المحافظات على رأسها القليوبية، والبحيرة، والإسماعيلية.

وقالت الشركة إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تطبيق نموذج سلسلة القيمة الخاصة بزراعة الفراولة بصفة خاصة، وكافة أنواع الخضر والفاكهة بصفة عامة، بدءًا من مرحلة المدخلات مرورا بمرحلة الإنتاج والتصنيع ثم التسويق.

وقال تامر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تبني البنك رؤية حديثة تعتمد على التسويق لأنشطة جديدة من خلال ربطها ببرامج التحديث الزراعي، والرؤية الحالية والمستقبلية للقطاع الزراعي كأحد أهم الانشطة الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه الرؤية تتضمن ابتكار أدوات تمويلية تخدم الأنشطة التي تدعم سلاسل القيمة الزراعية مثل خدمات ما بعد الحصاد، والتصنيع الزراعي، واللوجستيات.

وأشار جمعة إلي الدور الذي يلعبه البنك الزراعي كأحد المؤسسات المالية المتخصصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، والتي تعمل على توفير اّليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكل قطاعات النشاط الاقتصادي، وخاصة القطاع الزراعي.

وقال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن هذه المبادرة تتماشى مع السياسية العامة للدولة المصرية في توفير عملة صعبة، وإنتاج محاصيل آمنة.

وأضاف: "نتعاون مع البنك الزراعي للعمل على زيادة تصدير المحاصيل المصرية من الفراولة من خلال خارطة طريق تهتم بوصول هذا المحصول إلى جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية".

وذكر خليل أن راية للصناعات الغذائية منذ بدايتها تستهدف تصدير منتجات عالية الجودة، بحيث تساهم في زيادة العائدات المصرية من العملة الصعبة، حيث تم تجهيز مصنع راية فودز بمدينة السادات بأحدث خطوط الانتاج والفرز والتصنيع، ويعمل بالشركة المئات من الموظفين والعاملين المحترفين والمدربين.

وقال سامر الوزيري الرئيس التنفيذي لقطاع راية للأغذية والمشروبات، أن هدف الاتفاق مع البنك الزراعي هو تقديم منتج آمن وصحي وذي قيمة وجودة عالية ومطابق للمواصفات القياسية العالمية، حيث تم التعاقد مع 30 شركة لإنتاج وتصدير 4 آلاف طن من الفراولة للأسواق الخارجية خاصة في أوروبا واليابان وأمريكا.

وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية من الفراولة بلغت نحو 74 مليون دولار العام الماضي، وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لذا تستهدف الشركة عدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتحقيق ذلك من خلال منظومة زراعية يتم تطبيقها للمرة الأولى في مصر تهدف إلى إنشاء آلية تمويل مبتكرة توفر للمزارع المصري الحصول على تمويل شراء أجود المستلزمات، والسداد عند بيع المحصول، بما يضمن إنتاج محصول آمن وصحي لتصديره للأسواق العالمية.