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    أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتراجع 43.6% العام المالي الماضي

    02:16 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتراجع 43.6% العام المالي الماضي

    أرشيفية- صناعة الكيماويات

    كتبت- شيماء حفظي:

    تراجعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بنسبة 43.6% لتصل إلى 78.5 مليون جنيه مقابل 139.3 مليون جنيه.

    وقالت الشركة في تقرير لمجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح يرجع إلى زيادة مستلزمات الإنتاج (كهرباء وخلافه) بنحو 20 مليون جنيه، وانخفاض أسعار بيع المنتجات بنحو 40 مليون جنيه.

    وأوضحت الشركة، أن إيرادات العام المالي الماضي تراجعت إلى 362.8 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

    وتقوم الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأعمال التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، وكذلك أعمال الوكالة التجارية، وتنتج الصودا الكاوية ومشتقاتها والكلور، وكذلك إنتاج حامض الايدروكلوريك هذا إلى جانب غاز الأيدروجين.

    صناعة الكيماويات التجارة الخارجية

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