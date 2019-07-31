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    السويس للأسمنت تتعاقد مع المصرية للتكرير لتوريد الفحم

    02:08 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    السويس للأسمنت تتعاقد مع المصرية للتكرير لتوريد الفحم

    شركة السويس

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت شركة السويس للأسمنت، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقت إتفاقية توريد مع الشركة المصرية للتكرير لشراء فحم بترولي منتج محليًا بكميات تصل إلى 200 ألف طن سنويا.

    وأوضحت الشركة، أن الاتفاق يوفر مزيج الوقود المستخدم جزئيا من السوق المحلية مما يقلل التكاليف اللوجيستية، وبالتالي ضمان استمرارية واستقرار وتوفير منتجات عالية الجودة، على أن يبدأ التسليم فورا.

    وارتفعت أرباح شركة السويس للأسمنت، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 82%، وسجلت صافي ربح بلغ 213.07 مليون جنيه في 3 أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 117.06 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

    وبحسب نتائج الأعمال المجمعة، تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول، حيث سجلت 1.81 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

    وتعمل شركة السويس للأسمنت، في إنتاج مواد البناء، وتأسست في 1979.

    شركة السويس الفحم

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