"سنتامين" تسدد 48 مليون دولار أرباحا وإتاوة للحكومة بالنصف الأول من 2019

كتب- أحمد السيد:

حصلت الهيئة العامة للثروة المعدنية، خلال النصف الأول من العام الحالي، على أرباح وإتاوة من شركة "سنتامين مصر" للتنقيب عن الذهب، بقيمة بلغت نحو 48.1 مليون دولار، وفقا لبيان من الشركة نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء.

وبحسب البيان، فإن أرباح شركة سنتامين مصر، قبل الضريبة ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 17%، لتصل إلى 25.72 مليون دولار، مقابل 21.97 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفضت الأرباح خلال النصف الأول بأكمله، بنسبة 26%، لتصل إلى 59.62 مليون دولار مقابل 80.37 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 18%، لتصل إلى 145.67 مليون دولار، مقابل 123.929 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت بيانات الشركة، أن مبيعات الذهب انخفضت خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 112.764 ألف أوقية، حيث ارتفع متوسط سعر بيع الذهب بنحو 1% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ليبلغ 1.307 ألف دولار للأونصة.

وأضافت أن إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 3%، لتصل إلى 288.136 مليون دولار، مقابل 296.39 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما هبطت أرباح الشركة في نفس الفترة بنحو 10%، لتصل إلى 117.109 مليون دولار.